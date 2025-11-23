Piastri rivela la verità sul messaggio criptico indirizzato a Norris

Oscar Piastri ha smentito le voci che si erano diffuse a seguito di una controversa pubblicazione sul suo account Instagram, inizialmente condivisa e poi rapidamente eliminata.

In un'intervista a Las Vegas il pilota australiano ha spiegato che la condivisione del commento critico è potuta avvenire per un semplice errore, confermando che il suo team di gestione, incaricato dell’amministrazione del profilo, ha agito in buona fede e senza alcuna intenzione premeditata.

La nota denunciava un presunto favoritismo di McLaren verso il compagno di squadra, Lando Norris, alimentando polemiche dopo una dichiarazione di Bernie Ecclestone, ex responsabile della Formula 1, che sosteneva il privilegio riservato al pilota britannico in virtù della sua nazionalità.

La redazione britannica di GPFans, che aveva elaborato il post, procedette rapidamente alla rimozione non appena Piastri lo condivise, mentre alcune fonti attribuivano l’errore al team di gestione – una versione che il pilota ha deciso di rigettare categoricamente.

La repubblica di Piastri

Quando gli è stato chiesto direttamente cosa fosse successo, Piastri ha dichiarato: "Non so esattamente cosa sia accaduto. Questa mattina mi sono svegliato e, con mia grande sorpresa, ho trovato la pubblicazione sul mio profilo. Probabilmente l’ho condivisa senza rendersene conto; in ogni caso, non si è trattato di un gesto premeditato. Onestamente, rimango perplesso e ignoro le dinamiche che hanno portato a questo equivoco."

In precedenti comunicazioni, PlanetF1 aveva già riferito che il pilota non era a conoscenza dell’errore e che la pubblicazione era stata innescata accidentalmente da un membro del suo staff. Queste spiegazioni sembrano chiarire la vicenda, confermando l’assenza di intenti strategici e sottolineando come si sia trattato di un episodio fuori dall’ordinario.

