Sainz, Hamilton, socials

Sainz travolge Hamilton; Norris conquista la pole nelle qualifiche del GP di Las Vegas

Gianluca Cosentino
Carlos Sainz ha ottenuto un risultato straordinario durante le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas.

Il pilota spagnolo ha registrato il miglior tempo al terzo posto, subito dopo Max Verstappen e il poleman Lando Norris. Con una differenza di soli 0,323 secondi rispetto alla Red Bull, Sainz ha assicurato la partenza in prima posizione.

Dietro di lui si sono piazzati George Russell e Oscar Piastri, quest’ultimo ostacolato da una bandiera gialla negli ultimi istanti della Q3. Nel Top 10 si segnala anche Liam Lawson in sesta, seguito da Fernando Alonso, Isack Hadjar, Charles Leclerc e Pierre Gasly.

In Q2 le condizioni della pista sono notevolmente migliorate, eliminando Franco Colapinto, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Lance Stroll e Nico Hulkenberg. Purtroppo, un incidente tra Lewis Hamilton e Oliver Bearman nei minuti finali della prima fase di eliminazione ha costretto il britannico a interrompere il giro, relegandolo in fondo alla classifica. Altri piloti eliminati sono stati Kimi Antonelli, Alex Albon, Yuki Tsunoda e Gabriel Bortoleto.

GP di Las Vegas 2025: Qualifiche

Posizione Pilota
1Lando Norris
2Max Verstappen
3Carlos Sainz
4George Russell
5Oscar Piastri
6Liam Lawson
7Fernando Alonso
8Isack Hadjar
9Charles Leclerc
10Pierre Gasly
11Nico Hulkenberg
12Lance Stroll
13Esteban Ocon
14Oliver Bearman
15Franco Colapinto
16Alexander Albon
17Kimi Antonelli
18Gabriel Bortoleto
19Yuki Tsunoda
20Lewis Hamilton

Correlato: Antonelli P6 mentre la McLaren subisce un DISASTRO nelle FP3 del GP di Las Vegas

Cosa è accaduto durante la FP3 del Gran Premio di Las Vegas?

Franco Colapinto ha approfittato delle pessime condizioni durante le FP3 del Gran Premio di Las Vegas e ha concluso davanti a entrambi i piloti McLaren.

Lando Norris e Oscar Piastri si sono classificati in fondo alla classifica dopo che le condizioni meteo hanno impedito loro di migliorare i propri tempi a fine sessione.

George Russell ha fatto segnare il miglior tempo della sessione con un giro di 1:34.054, battendo Max Verstappen di 0,227 secondi. Alex Albon ha seguito, con Isack Hadjar e Lewis Hamilton rispettivamente al secondo e terzo posto.

Il resto della top 10 includeva Kimi Antonelli, Liam Lawson, Lance Stroll, Fernando Alonso e Pierre Gasly. Carlos Sainz ha concluso al 12° posto, con Charles Leclerc al 15°, tra i piloti di spicco fuori dalla top ten.

GP di Las Vegas 2025: FP3

Posizione Pilota
1George Russell
2Max Verstappen
3Alexander Albon
4Isack Hadjar
5Lewis Hamilton
6Kimi Antonelli
7Liam Lawson
8Lance Stroll
9Fernando Alonso
10Pierre Gasly
11Oliver Bearman
12Carlos Sainz
13Gabriel Bortoleto
14Esteban Ocon
15Charles Leclerc
16Franco Colapinto
17Nico Hulkenberg
18Yuki Tsunoda
19Oscar Piastri
20Lando Norris

