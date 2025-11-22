Sainz travolge Hamilton; Norris conquista la pole nelle qualifiche del GP di Las Vegas
Carlos Sainz ha ottenuto un risultato straordinario durante le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas.
Il pilota spagnolo ha registrato il miglior tempo al terzo posto, subito dopo Max Verstappen e il poleman Lando Norris. Con una differenza di soli 0,323 secondi rispetto alla Red Bull, Sainz ha assicurato la partenza in prima posizione.
Dietro di lui si sono piazzati George Russell e Oscar Piastri, quest’ultimo ostacolato da una bandiera gialla negli ultimi istanti della Q3. Nel Top 10 si segnala anche Liam Lawson in sesta, seguito da Fernando Alonso, Isack Hadjar, Charles Leclerc e Pierre Gasly.
In Q2 le condizioni della pista sono notevolmente migliorate, eliminando Franco Colapinto, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Lance Stroll e Nico Hulkenberg. Purtroppo, un incidente tra Lewis Hamilton e Oliver Bearman nei minuti finali della prima fase di eliminazione ha costretto il britannico a interrompere il giro, relegandolo in fondo alla classifica. Altri piloti eliminati sono stati Kimi Antonelli, Alex Albon, Yuki Tsunoda e Gabriel Bortoleto.
GP di Las Vegas 2025: Qualifiche
|Posizione
|Pilota
|1
|Lando Norris
|2
|Max Verstappen
|3
|Carlos Sainz
|4
|George Russell
|5
|Oscar Piastri
|6
|Liam Lawson
|7
|Fernando Alonso
|8
|Isack Hadjar
|9
|Charles Leclerc
|10
|Pierre Gasly
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Lance Stroll
|13
|Esteban Ocon
|14
|Oliver Bearman
|15
|Franco Colapinto
|16
|Alexander Albon
|17
|Kimi Antonelli
|18
|Gabriel Bortoleto
|19
|Yuki Tsunoda
|20
|Lewis Hamilton
Cosa è accaduto durante la FP3 del Gran Premio di Las Vegas?
Franco Colapinto ha approfittato delle pessime condizioni durante le FP3 del Gran Premio di Las Vegas e ha concluso davanti a entrambi i piloti McLaren.
Lando Norris e Oscar Piastri si sono classificati in fondo alla classifica dopo che le condizioni meteo hanno impedito loro di migliorare i propri tempi a fine sessione.
George Russell ha fatto segnare il miglior tempo della sessione con un giro di 1:34.054, battendo Max Verstappen di 0,227 secondi. Alex Albon ha seguito, con Isack Hadjar e Lewis Hamilton rispettivamente al secondo e terzo posto.
Il resto della top 10 includeva Kimi Antonelli, Liam Lawson, Lance Stroll, Fernando Alonso e Pierre Gasly. Carlos Sainz ha concluso al 12° posto, con Charles Leclerc al 15°, tra i piloti di spicco fuori dalla top ten.
GP di Las Vegas 2025: FP3
|Posizione
|Pilota
|1
|George Russell
|2
|Max Verstappen
|3
|Alexander Albon
|4
|Isack Hadjar
|5
|Lewis Hamilton
|6
|Kimi Antonelli
|7
|Liam Lawson
|8
|Lance Stroll
|9
|Fernando Alonso
|10
|Pierre Gasly
|11
|Oliver Bearman
|12
|Carlos Sainz
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Esteban Ocon
|15
|Charles Leclerc
|16
|Franco Colapinto
|17
|Nico Hulkenberg
|18
|Yuki Tsunoda
|19
|Oscar Piastri
|20
|Lando Norris
