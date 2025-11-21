Lewis Hamilton FINALMENTE risponde se si pente di aver firmato con la Ferrari
Lewis Hamilton ha finalmente affrontato la questione se si pente della scelta di passare dalla Mercedes alla Ferrari, durante una conferenza stampa a Las Vegas.
Il sette volte campione del mondo ha dichiarato: sono qui perché crede fermamente nella decisione intrapresa: "Sostengo il mio team e me stesso al 100%. Nonostante quest'anno non sia stato facile, mi ha offerto numerose opportunità di crescita personale e professionale.
"Ho scoperto in me una resistenza inaspettata e, affrontando le difficoltà, mi sento più forte e determinato che mai a concludere in bellezza le ultime gare, trasformando ogni ostacolo in un’occasione per imparare," ha spiegato Hamilton, sottolineando come il suo ingresso in Ferrari rappresenti una sfida impegnativa, sebbene lontana da essere quella da lui sognata.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
