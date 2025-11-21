ANCORA! I problemi degli anni precedenti riemergono al GP di Las Vegas

La sessione di prove del Gran Premio di Las Vegas, andata in onda giovedì sera, è stata nuovamente interrotta da una bandiera rossa – il secondo episodio in tre anni.

A soli venti minuti dalla conclusione, un commissario ha segnalato una possibile dislocazione di un elemento della carreggiata, individuando una copertura di fogna allentata. La decisione di fermare la sessione era volta a evitare un incidente simile a quello del 2023, quando un componente staccato aveva provocato danni significativi alla Ferrari di Carlos Sainz.

L'interruzione è avvenuta proprio mentre la maggior parte delle scuderie si preparava alle simulazioni per le qualifiche e diversi piloti cercavano di impostare giri veloci. L'avvio ritardato ha innescato una vera e propria corsa contro il tempo per recuperare posizioni sul tracciato.

In particolare, Charles Leclerc ha subito pesanti ripercussioni: durante una serie di giri di riscaldamento, ha abbandonato il percorso, finendo in una zona di sicurezza a causa di un presunto malfunzionamento del cambio, compromettendo il suo rendimento.

La situazione si è ulteriormente complicata quando, prima che venisse registrato un tempo definitivo, è scattata nuovamente la bandiera rossa, lasciando le scuderie senza un punto di riferimento per valutare il ritmo in vista della sessione del venerdì sera.

Nei tempi provvisori, Lando Norris guida la classifica, seguito da vicino da Kimi Antonelli e Leclerc. Tuttavia, questi dati andranno interpretati con cautela, poiché pochi piloti sono riusciti a esprimere pienamente il loro potenziale. Come osserva David Croft di Sky Sports, gli ultimi 15-20 minuti sono stati estremamente frustranti.

