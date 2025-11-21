ANCORA! I problemi degli anni precedenti riemergono al GP di Las Vegas
ANCORA! I problemi degli anni precedenti riemergono al GP di Las Vegas
La sessione di prove del Gran Premio di Las Vegas, andata in onda giovedì sera, è stata nuovamente interrotta da una bandiera rossa – il secondo episodio in tre anni.
A soli venti minuti dalla conclusione, un commissario ha segnalato una possibile dislocazione di un elemento della carreggiata, individuando una copertura di fogna allentata. La decisione di fermare la sessione era volta a evitare un incidente simile a quello del 2023, quando un componente staccato aveva provocato danni significativi alla Ferrari di Carlos Sainz.
L'interruzione è avvenuta proprio mentre la maggior parte delle scuderie si preparava alle simulazioni per le qualifiche e diversi piloti cercavano di impostare giri veloci. L'avvio ritardato ha innescato una vera e propria corsa contro il tempo per recuperare posizioni sul tracciato.
In particolare, Charles Leclerc ha subito pesanti ripercussioni: durante una serie di giri di riscaldamento, ha abbandonato il percorso, finendo in una zona di sicurezza a causa di un presunto malfunzionamento del cambio, compromettendo il suo rendimento.
La situazione si è ulteriormente complicata quando, prima che venisse registrato un tempo definitivo, è scattata nuovamente la bandiera rossa, lasciando le scuderie senza un punto di riferimento per valutare il ritmo in vista della sessione del venerdì sera.
Nei tempi provvisori, Lando Norris guida la classifica, seguito da vicino da Kimi Antonelli e Leclerc. Tuttavia, questi dati andranno interpretati con cautela, poiché pochi piloti sono riusciti a esprimere pienamente il loro potenziale. Come osserva David Croft di Sky Sports, gli ultimi 15-20 minuti sono stati estremamente frustranti.
Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton
Chi è l'attuale campione mondiale di F1?
Max Verstappen è l'attuale campione, avendo conquistato lo scorso anno il suo quarto titolo piloti.
Oggi F1 in programma?
Oggi non si disputerà alcuna gara, ma le prove continuano a Las Vegas. La sessione FP3 si terrà venerdì 21 novembre alle 16:30 ora locale e sabato 22 novembre alle 00:30 (BST). Consulta l'elenco completo degli orari delle prove.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ancora caos; risultati FP2 del GP di Las Vegas
- 2 ore fa
F1 Ferrari Oggi: Leclerc sorprende la McLaren; Hamilton subisce un duro colpo legale
- 52 minuti fa
F1 oggi: Lewis Hamilton subisce un duro colpo legale; Kimi Antonelli è a rischio?
- 57 minuti fa
Leclerc sorprende la McLaren nelle FP1 del GP di Las Vegas
- Oggi 03:09
Hamilton subisce un duro colpo legale alle sue speranze di titolo di F1
- 2 ore fa
ANCORA! I problemi degli anni precedenti riemergono al GP di Las Vegas
- 2 ore fa
Molto letto
La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes
- 3 novembre
Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1
- 6 novembre
L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton
- 3 novembre
L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.
- 6 novembre
Leclerc sottolinea il GRANDE contributo di Hamilton alla Ferrari
- 3 novembre
Hamilton rivela la scena STRACCIANTE accaduta a casa dopo la morte di Roscoe
- 6 novembre