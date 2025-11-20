Programmi TV in diretta e canali per il GP di Las Vegas

Gli allenamenti di Formula 1 prenderanno il via giovedì 20 novembre per il Gran Premio della stagione 2025 a Las Vegas.

Il circuito cittadino della vivace metropoli del Nevada sarà il palcoscenico in cui Lewis Hamilton, ora in Ferrari, cercherà di sfruttare al meglio le nuove migliorie apportate, mentre Andrea Kimi Antonelli si conferma come una delle giovani promesse della categoria e Carlos Sainz punta a mantenere la solidità che lo ha sempre contraddistinto con la Williams.

Aston Martin e Fernando Alonso, dal canto loro, ambiscono a consolidare il positivo slancio ottenuto grazie alle performance spettacolari del pilota spagnolo, che continua a regalare emozioni e a spingere la squadra verso risultati sempre più competitivi.

Qui di seguito sono riportati gli orari delle sessioni di allenamento e i canali televisivi su cui seguire la diretta, utili sia ai tifosi del continente americano che a chi ci segue da Spagna, Italia e Stati Uniti.

Prove Libere 1 (FP1) - Giovedì 20 Novembre 2025

Stati Uniti (ora del Pacifico): 16:30 hrs Messico: 18:30 hrs Stati Uniti (ora centrale): 18:30 hrs Colombia: 19:30 hrs Stati Uniti (ora orientale): 19:30 hrs Argentina: 21:30 hrs Spagna e Italia: 01:30 hrs (Venerdì 21 Novembre)

Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton

Prove Libere 2 (FP2) - Giovedì 20 Novembre 2025

Stati Uniti (ora del Pacifico): 20:00 hrs Messico: 22:00 hrs Stati Uniti (ora centrale): 22:00 hrs Colombia: 23:00 hrs Stati Uniti (ora orientale): 23:00 hrs Argentina: 01:00 hrs (Venerdì 21 Novembre) Spagna e Italia: 05:00 hrs (Venerdì 21 Novembre)

Come seguire gli allenamenti in diretta in TV?

Le seguenti emittenti hanno acquisito i diritti per trasmettere l'azione della Formula 1 da Austin. Consulta la programmazione locale per non perdere alcun momento di questa emozionante prova: Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN Italia: Sky Sport F1 Messico: Sky Sports, Izzi Colombia: Disney+ Argentina: Disney+ In alcuni paesi è disponibile anche F1TV Pro.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!