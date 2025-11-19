Il compagno di squadra di Alonso? Charles Leclerc è già in trattativa con l'Aston Martin!

Charles Leclerc e le voci sul suo potenziale passaggio all'Aston Martin continuano a crescere, alimentate dalla possibilità di un nuovo compagno di squadra per Fernando Alonso.

Secondo il giornalista Humberto Corradi, i colloqui con il pilota monegasco sono in fase avanzata: "Per darvi un'idea di quanto siano avanti le trattative tra Aston Martin e Charles Leclerc, si parla di alcune cifre.

"Lo stipendio proposto è di 50 milioni di euro a stagione. Quasi il doppio di quanto il pilota percepisce attualmente dalla Ferrari", hanno riferito dopo i recenti sviluppi.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

