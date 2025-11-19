Lewis Hamilton ha annunciato ufficialmente, con un post che ha raccolto milioni di reazioni in tutto il mondo, la sua partecipazione al prossimo Gran Premio di Las Vegas.

Il sette volte campione del mondo, simbolo di eccellenza nella Formula 1, ha svelato che, per la prossima tappa del Campionato Mondiale di Formula 1 2025, indosserà un casco caratterizzato da un design esclusivo e innovativo, frutto di una nuova linea estetica pensata per esaltare la sua immagine e quella del team.

Il pilota britannico ha pubblicato una serie di immagini che mostrano il nuovo casco in tutta la sua brillantezza. Il modello presenta una finitura argentata lucida, arricchita dal logo distintivo della Scuderia e da delicati accenti rossi che ne sottolineano i dettagli.

Le fotografie, diffuse rapidamente sui social, hanno suscitato reazioni entusiastiche in tutto il mondo tra i tifosi, che vedono in questo restyling un segno di rinnovamento in una stagione finora segnata da risultati altalenanti e performance complesse.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

