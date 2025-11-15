Checo Pérez riesce a realizzare ciò che né Hamilton né Leclerc sono riusciti a fare alla Ferrari!

Sergio Pérez ha ottenuto ciò che né Lewis Hamilton né Charles Leclerc sono riusciti a fare nella stagione 2023 di Formula 1.

Secondo la sezione italiana di Motorsport, il pilota messicano ha stabilito il suo miglior tempo in 1:17.27 sulla SF-23 che Cadillac è riuscita a ottenere dalla Scuderia Ferrari grazie al loro ottimo rapporto.

Tuttavia, va notato che questo tempo è stato persino più veloce del giro più veloce di Max Verstappen al Gran Premio dell'Emilia Romagna di quest'anno.

Sebbene sia ovviamente necessario menzionare le chiare ed evidenti differenze tra vetture, programmi e configurazioni delle monoposto, vale la pena sottolineare che il tempo del pilota messicano lo mantiene competitivo per gli standard odierni.

Hamilton e Leclerc erano ben lontani dal riuscire a battere il quattro volte campione del mondo su una Ferrari a Imola, almeno questo è ciò che abbiamo visto qualche mese fa.

Correlato: Il gesto di Checo Pérez alla Ferrari che NON piacerà a Charles Leclerc

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!