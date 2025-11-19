Ha raggiunto il suo obiettivo? Hamilton rivela l'EFFETTO delle parole di Elkann sulla Ferrari

Due figure britanniche di spicco in F1 hanno reagito alle recenti dichiarazioni del presidente Ferrari, John Elkann, rivolte al sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton.

Elkann ha sostenuto che sia Hamilton che Charles Leclerc dovrebbero “parlare meno” e concentrarsi sul miglioramento della loro guida per aiutare la Scuderia a scalare fino al secondo posto nel Campionato Costruttori del 2025. Al momento, Ferrari non ha ancora vinto un Gran Premio in questa stagione e si trova quarto, a 36 punti di distanza da Mercedes. Il pilota, arrivato da Mercedes ad inizio anno, non è ancora salito sul podio, nonostante lui e Leclerc cerchino con determinazione di ridisegnare la strategia vincente del team.

Il campione del mondo del 1996, Damon Hill, e l’altra leggenda britannica, Johnny Herbert, hanno definito le osservazioni di Elkann eccessivamente dure. Hill, intervenuto nel podcast "Stay on Track", ha commentato: “Mi è parso che Lewis, insieme alla direzione, sottolineasse come le cose non procedessero come dovrebbero e che vi sia margine di miglioramento. Arrivato in Ferrari da Mercedes e portando con sé un bagaglio di esperienza per guidare il cambiamento, sentirsi dire di stare zitto risulta davvero esagerato.”

Herbert ha condiviso questo punto di vista, difendendo il valore di Hamilton per la Scuderia. “Trovo le critiche molto dure. Con l’esperienza di titoli mondiali vinti con Mercedes e McLaren, Lewis conosce bene il funzionamento di team estremamente rigorosi. In Ferrari si ha la sensazione di avere tutti i pezzi del puzzle, sebbene provengano da fonti diverse,” ha affermato il veterano.

Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton

Hamilton ha il diritto di mettere in discussione la Ferrari?

Nonostante il rendimento non sia stato finora spettacolare in Casa Ferrari, Hamilton vanta un’esperienza recente che supera persino quella del team. Dal momento in cui la Scuderia ha vinto l’ultimo titolo nel 2008, il pilota ha collezionato sei titoli individuali contribuendo anche a portare Mercedes all’ottava conquista nel Campionato Costruttori.

Entrambi i piloti sono determinati a migliorare le prestazioni del team con l’obiettivo di lottare per il titolo nel 2026, anno in cui entreranno in vigore nuove regolamentazioni. Per Hamilton, questa è un’occasione per lasciare alle spalle l’attuale generazione di monoposto – che gli ha riservato solo due vittorie in quattro stagioni – e mettersi al volante di una vettura maggiormente in linea con le sue caratteristiche.

Per Ferrari, le nuove norme su chassis e unità di potenza rappresentano l’opportunità per prendere il largo rispetto ad alcuni rivali, in una stagione che promette di rivoluzionare l’attuale assetto della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!