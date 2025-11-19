Hamilton provoca un terremoto alla Ferrari, Elkann ne paga le conseguenze
Hamilton provoca un terremoto alla Ferrari, Elkann ne paga le conseguenze
Circa una settimana fa, il direttore di Ferrari, John Elkann, ha rivolto aspre critiche ai piloti di Formula 1, commento che non ha fatto piacere né ai tifosi né agli esperti.
La polemica è esplosa dopo un weekend disastroso al Gran Premio del Brasile: la scuderia non ha saputo rispondere alle elevate aspettative e, con toni decisi, Elkann ha sottolineato che sia Lewis Hamilton sia Charles Leclerc devono concentrarsi esclusivamente sulla guida, evitando inutili chiacchiere.
Ralf Schumacher, commentatore per Sky Sports Germania ed ex pilota, ha analizzato con attenzione le dichiarazioni del dirigente. Secondo Schumacher, l’approccio misurato e determinato di Elkann nasce anche dalla notevole pressione che comporta l’ingaggio di Hamilton.
“Le sue parole sono state scelte in modo estremamente controllato e senza esprimere emozioni negative; si è trattato di una decisione ponderata in un contesto in cui le aspettative sono altissime e l’arrivo di Hamilton ha ulteriormente intensificato la pressione interna”, ha spiegato l’ex pilota.
Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton
Elkann ha sbagliato a ingaggiare Lewis Hamilton?
L’arrivo del sette volte campione del mondo era destinato a far rinascere Ferrari, uscendola da un periodo privo di titoli e riportandola in cima alla classifica.
Tuttavia, la stagione attuale si sta rivelando una delle più difficili per Hamilton: il pilota britannico non è ancora riuscito a raggiungere il podio con la scuderia. Al contrario, il compagno di squadra ha già conquistato sette podi nel 2025 e questo fa emergere un netto divario in termini di risultati competitivi.
Sebbene il contratto non sia stato ufficialmente confermato, si stima che nel primo anno con Ferrari Hamilton possa percepire uno stipendio che si aggira intorno ai 60 milioni di dollari, nonostante i risultati poco convincenti mostrati finora. Inoltre, l’emergere di talenti giovani come Ollie Bearman alimenta ulteriormente i dubbi sul futuro del pilota britannico, tanto che alcuni ipotizzano un’eventuale uscita dalla Formula 1 già dalla stagione 2027.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ha raggiunto il suo obiettivo? Hamilton rivela l'EFFETTO delle parole di Elkann sulla Ferrari
- 1 ora fa
È deciso! La Ferrari può vincere quasi in tutto, TRANNE in F1
- 2 ore fa
Hamilton provoca un terremoto alla Ferrari, Elkann ne paga le conseguenze
- 3 ore fa
Hamilton rompe il silenzio dopo i commenti di Massa sul suo titolo
- Oggi 13:00
Montoya ha detto cosa pensano TUTTI di Antonelli alla Mercedes
- Oggi 12:00
Ferrari Notizie Oggi: Decisione radicale per il 2026; Leclerc parla dell'orribile 2025
- Ieri 23:00
Molto letto
La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes
- 3 novembre
Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1
- 6 novembre
L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton
- 3 novembre
L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.
- 6 novembre
Leclerc sottolinea il GRANDE contributo di Hamilton alla Ferrari
- 3 novembre
Hamilton rivela la scena STRACCIANTE accaduta a casa dopo la morte di Roscoe
- 6 novembre