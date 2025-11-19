Hamilton rompe il silenzio dopo i commenti di Massa sul suo titolo
Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, si mostra del tutto indifferente alla causa intentata da Felipe Massa.
Massa chiede un risarcimento multimilionario per quanto accaduto nel 2008, anno in cui il titolo è sfuggito di mano a favore del pilota britannico. Secondo Hamilton, tuttavia, la questione non ha alcun impatto sulla sua carriera e pertanto non merita la sua attenzione, essendo concentrato esclusivamente sul proprio lavoro.
Massa si presenta davanti alla giustizia convinto che il campionato del 2008 gli spettasse legittimamente, basando il suo ragionamento sul caso noto come "Crashgate". Durante il Gran Premio di Singapore del 2008, Nelson Piquet Jr. avrebbe causato intenzionalmente un incidente, permettendo al compagno Fernando Alonso di aggiudicarsi la corsa.
Nel 2023, Bernie Ecclestone ha rivelato che sia la FIA sia la FOM erano a conoscenza di questa manovra, decisione che non portò alcun intervento. Massa ha sfruttato tale dichiarazione per dare avvio al suo contenzioso; inizialmente sosteneva l'annullamento della gara per poter essere riconosciuto campione, ma oggi sembra accontentarsi di un risarcimento intorno ai 64 milioni di sterline.
Hamilton resta in disparte
In modo del tutto inaspettato, Hamilton si è trovato al centro della polemica, poiché Massa insiste nel sostenere che il pilota britannico non avesse il diritto di vincere il titolo del 2008.
Dopo il fine settimana di gare in Brasile, Hamilton ha rilasciato la sua prima dichiarazione in merito, affermando: "Non ho alcuna opinione in tema; non seguo questa polemica e non mi riguarda, in quanto non ha nulla a che fare con me".
Pur mantenendo la sua posizione di distacco professionale, Hamilton ha voluto esprimere una vaga solidarietà nei confronti di Massa, sottolineando che, qualunque sia la motivazione che spinge quest'ultimo, è certo che crede fermamente in quanto sostiene. Da parte sua, il sette volte campione ha deciso di concentrarsi unicamente sul suo lavoro.
