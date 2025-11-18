close global

﻿
Hamilton and Leclerc in Ferrari kit with sad expressions in front of a Mexican flag-themed F1 background

Ferrari Notizie Oggi: Decisione radicale per il 2026; Leclerc parla dell'orribile 2025

Ferrari Notizie Oggi: Decisione radicale per il 2026; Leclerc parla dell'orribile 2025

Gianluca Cosentino
Hamilton and Leclerc in Ferrari kit with sad expressions in front of a Mexican flag-themed F1 background

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di martedì 18° novembre 2025 in Formula 1.

Ferrari Oggi: ULTIME NOTIZIE - Svelata una decisione RADICALE per il 2026! LEGGI DI PIÙ

Ferrari Oggi: Charles Leclerc ROMPE IL SILENZIO sul TERRIBILE 2025. LEGGI DI PIÙ

Ferrari Notizie Oggi: Decisione radicale per il 2026; Leclerc parla dell'orribile 2025
FERRARI

Ferrari Notizie Oggi: Decisione radicale per il 2026; Leclerc parla dell'orribile 2025

  • Ieri 23:00
F1 Lewis Hamilton Oggi: Cambiamento più drastico della sua carriera; afferma NON è all'altezza della Ferrari
Ferrari

F1 Lewis Hamilton Oggi: Cambiamento più drastico della sua carriera; afferma NON è all'altezza della Ferrari

  • Ieri 22:00
Antonelli Notizie Oggi: Mercedes ammette di aver causato danni; sfida Russell con una minaccia
KIMI ANTONELLI

Antonelli Notizie Oggi: Mercedes ammette di aver causato danni; sfida Russell con una minaccia

  • Ieri 22:00
Kimi Antonelli MINACCIA George Russell:
Mercedes

Kimi Antonelli MINACCIA George Russell: "Non voglio essere come lui, voglio essere migliore"

  • Ieri 21:11
Charles Leclerc rompe il silenzio sul terribile 2025 della Ferrari
Ferrari

Charles Leclerc rompe il silenzio sul terribile 2025 della Ferrari

  • Ieri 20:43
SCANDALO: Kimi Antonelli ACCETTA IL DANNO causato dalla Mercedes
Mercedes

SCANDALO: Kimi Antonelli ACCETTA IL DANNO causato dalla Mercedes

  • Ieri 19:06
