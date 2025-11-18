ULTIMA ORA: Ferrari svela una decisione RADICALE per il 2026!

Secondo quanto riferito, la Ferrari avrebbe preso una decisione radicale per la stagione 2026 di Formula 1, dopo l'attuale fiasco del campionato.

Secondo un rapporto condiviso da Motorsport Italia, la Scuderia starebbe cercando ispirazione nella McLaren per la prossima stagione: "Secondo alcune indiscrezioni, tuttavia, la Scuderia non tornerebbe semplicemente alle vecchie abitudini.

"Stanno optando per l'introduzione di un nuovo elemento: il braccio dello sterzo, infatti, si sposterebbe dietro il braccio oscillante inferiore, seguendo un concetto lanciato con coraggio dalla McLaren due anni fa e adottato anche dalla Mercedes nella W162", hanno riferito.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

