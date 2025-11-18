F1 Lewis Hamilton Oggi: Cambiamento più drastico della sua carriera; afferma NON è all'altezza della Ferrari
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Lewis Hamilton di Martedì 18° novembre 2025 in Formula 1.
Ralf Schumacher ha dichiarato che Lewis Hamilton non è più all’altezza per competere nel mondo della Formula 1. LEGGI DI PIÙ
Da quando Christian Horner ha lasciato la Red Bull lo scorso luglio, il mondo della Formula 1 non smette di speculare sul suo eventuale ritorno. LEGGI DI PIÙ
Sky Sports F1 presenta ora l’analisi di Ted Kravitz, che si unisce a chi ha difeso Lewis Hamilton e Charles Leclerc a seguito delle controverse dichiarazioni di John Elkann. LEGGI DI PIÙ
Se sono state introdotte modifiche alle regole della Formula 1 a seguito dell'ultima riunione della Commissione F1 nel 2025, svoltasi presso gli uffici della FIA a Londra. Queste novità potrebbero segnare una svolta storica per Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ
