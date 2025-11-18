close global

A dejected looking Hamilton in Ferrari race suit and cap in front of a Brazilian-flag themed paddock background

F1 Lewis Hamilton Oggi: Cambiamento più drastico della sua carriera; afferma NON è all'altezza della Ferrari

Alessandro Lombardo
A dejected looking Hamilton in Ferrari race suit and cap in front of a Brazilian-flag themed paddock background

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Lewis Hamilton di Martedì 18° novembre 2025 in Formula 1.

Ralf Schumacher ha dichiarato che Lewis Hamilton non è più all’altezza per competere nel mondo della Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Da quando Christian Horner ha lasciato la Red Bull lo scorso luglio, il mondo della Formula 1 non smette di speculare sul suo eventuale ritorno. LEGGI DI PIÙ

Sky Sports F1 presenta ora l’analisi di Ted Kravitz, che si unisce a chi ha difeso Lewis Hamilton e Charles Leclerc a seguito delle controverse dichiarazioni di John Elkann. LEGGI DI PIÙ

Se sono state introdotte modifiche alle regole della Formula 1 a seguito dell'ultima riunione della Commissione F1 nel 2025, svoltasi presso gli uffici della FIA a Londra. Queste novità potrebbero segnare una svolta storica per Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ

Ferrari

  • 51 minuti fa
Antonelli Notizie Oggi: Mercedes ammette di aver causato danni; sfida Russell con una minaccia
KIMI ANTONELLI

  • 51 minuti fa
Kimi Antonelli MINACCIA George Russell:
Mercedes

  • 1 ora fa
Charles Leclerc rompe il silenzio sul terribile 2025 della Ferrari
Ferrari

  • 2 ore fa
SCANDALO: Kimi Antonelli ACCETTA IL DANNO causato dalla Mercedes
Mercedes

  • 3 ore fa
ULTIMA ORA: Ferrari svela una decisione RADICALE per il 2026!
Ferrari

  • Oggi 18:45
La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

  • 3 novembre
 Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1

  • 6 novembre
 L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

  • 3 novembre
 L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.

  • 6 novembre
 Leclerc sottolinea il GRANDE contributo di Hamilton alla Ferrari

  • 3 novembre
 Hamilton rivela la scena STRACCIANTE accaduta a casa dopo la morte di Roscoe

  • 6 novembre

