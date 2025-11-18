Destino? Il FUTURO di Horner, Ferrari e Hamilton, più vicino che mai

Da quando Christian Horner ha lasciato la Red Bull lo scorso luglio, il mondo della Formula 1 non smette di speculare sul suo eventuale ritorno.

La complessità della situazione, aggravata dall’applicazione di un rigoroso codice etico e dai recenti eventi, rende difficile trarre conclusioni definitive. Le discussioni accese tra addetti ai lavori e appassionati alimentano un dibattito che, di per sé, riflette quanto sia sottile la linea tra scelte strategiche e dettagli controversi nel mondo delle corse automobilistiche.

Nonostante le opinioni personali sul manager sessantaduenne (auguri, a proposito!) e sulla sua sfera privata possano divergere, è innegabile che costruire una squadra da campione richieda una capacità gestionale straordinaria, dove anche un singolo errore potrebbe far dimenticare il nome di un protagonista nel paddock. Oggi le speculazioni riguardano diversi team – da Alpine a Haas – ma l’ipotesi di una collaborazione con la Ferrari appare la più logica e convincente per risollevare la Scuderia.

Non entrare nei dettagli sul perché Horner sarebbe il candidato ideale per riorganizzare una leggenda come Ferrari è un tema già affrontato altrove. Ciò che merita attenzione è il connubio tra Horner e Lewis Hamilton, una partnership che potrebbe sembrare improbabile, quasi paragonabile alla fallita sintonia tra Lampard e Gerrard in Inghilterra.

Ferrari ha bisogno di Christian Horner per porre fine alla siccità di titoli

Perché Lewis Hamilton potrebbe non apprezzare Christian Horner?

Il nodo principale risale a un passato complesso: durante il suo periodo alla Red Bull, Horner orchestrò il lobbying nei confronti della FIA nell’ultima gara di Abu Dhabi del 2021. L’intervento spinse il direttore di gara Michael Masi ad allentare i rigidi schemi regolamentari, consentendo a Max Verstappen di strappare a Hamilton il titolo mondiale in una finale al cardiopalma e carica di polemiche. Questo episodio, gestito in maniera diretta o indiretta dallo staff di Horner, ha segnato il pilota britannico, la cui carriera continua a essere oscurata da quell’accaduto.

Christian Horner – Record in Red Bull F1 Anno Posizione Punti 2005 7º 34* 2006 7º 16* 2007 5º 24* 2008 7º 29* 2009 2º 153.5* 2010 1º 498 2011 1º 650 2012 1º 460 2013 1º 596 2014 2º 405 2015 4º 187 2016 2º 468 2017 3º 368 2018 3º 419 2019 3º 417 2020 2º 319 2021 2º 585.5 2022 1º 759 2023 1º 860 2024 3º 589

*Indica 10 punti per vittoria nella stagione

Al di fuori della pista, Hamilton si distingue per il suo impegno sociale: il giovane “ragazzo d’oro” della F1 si adopera per dare opportunità a chi ne ha meno, segue con interesse l’ascesa dei nuovi talenti e promuove attivamente la presenza femminile nel motorsport. Per la Ferrari, recuperare il massimo livello del pilota britannico e aspirare a quel tanto ambito ottavo titolo mondiale richiede decisioni sportive oculate. Horner ha ben chiaro cosa manca alla Scuderia per tornare protagonista, e Hamilton sembra condividere pienamente questa visione.

La collaborazione, anche se potrebbe rimanere esclusivamente sul piano professionale, rappresenta la chiave per un possibile ritorno ai vertici. In un contesto in cui accordi simili apparivano impensabili solo pochi anni fa, l’alleanza tra Ferrari, Hamilton e Horner potrebbe rivelarsi la formula vincente, capace di dare nuova linfa a una delle storie più iconiche della Formula 1.

