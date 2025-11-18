INASPETTATO! Verstappen manda un messaggio forte a Wolff e Antonelli

Max Verstappen ha espresso ammirazione per il giovane pilota Mercedes, Andrea Kimi Antonelli.

Il pilota italiano, che fa il suo esordio in Formula 1, è riuscito a salire sul podio per la seconda volta in questa stagione, dimostrando una prestazione notevole che ha impedito al campione olandese di prendere il sopravvento nei momenti decisivi della gara.

La stagione di Antonelli ha avuto alti e bassi. Inizialmente, il giovane ha attirato l’attenzione con le sue doti, ma durante il turno europeo ha incontrato diverse difficoltà, tanto da attirare le critiche persino dal capo della Mercedes, Toto Wolff, dopo una giornata poco soddisfacente a Monza. Tuttavia, il pilota si è ripreso rapidamente, migliorando costantemente il proprio rendimento e confermando il suo potenziale competitivo.

In Brasile, Antonelli ha concluso in seconda posizione, riuscendo a posizionarsi appena davanti a Verstappen, il quale, partito dai box, ha terminato terzo. Nonostante le difficoltà incontrate, il pilota olandese ha festeggiato insieme al giovane italiano, offrendogli consigli preziosi: "Continua a credere in te stesso. In una stagione da debutto si vive un vero altalenarsi emotivo: un weekend può essere migliore del precedente, si commettono errori ma si vivono anche momenti straordinari. Tutto questo fa parte dell’apprendimento e degli errori necessari per diventare un grande pilota, anche in Formula 1."

Verstappen individua talento in Antonelli

Il pilota della Red Bull ha evidenziato come Antonelli abbia compiuto una notevole curva di crescita durante quest’anno, mantenendo intatta la velocità che lo contraddistingue.

"L’ho seguito in ogni categoria in cui ha gareggiato e la sua scalata verso il podio è stata del tutto meritata, rafforzando la sua fiducia in se stesso. Il supporto del team, inoltre, gli permette di esprimere a pieno il proprio potenziale e lo pone in una posizione ottimale per continuare a migliorare", ha dichiarato Verstappen.

Le parole di incoraggiamento del campione olandese rappresentano un forte stimolo per il giovane pilota, che affronta con determinazione le ultime gare della stagione, pronto a raccogliere ulteriori successi.

