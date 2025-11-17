Cambierà qualcosa per Antonelli? Sarà il NUOVO PROPRIETARIO della Mercedes

Toto Wolff è prossimo a cedere una parte delle sue quote in Mercedes F1. La situazione si è chiarita e ora sono noti sia la percentuale in gioco sia l’identità dell’eventuale acquirente.

Nel corso di questa settimana è emerso che Wolff sta negoziando la vendita di una quota della sua partecipazione, pur mantenendo intatta la direzione del team. Un portavoce di Mercedes-AMG Petronas F1 ha dichiarato: “Non faremo commenti in merito. La direzione del team resta invariata e i tre soci – Mercedes-Benz, Toto e INEOS – sono pienamente impegnati nel garantire il successo costante di Mercedes-Benz in Formula 1.”

Chi sarà l’acquirente?

Secondo quanto riportato di recente dal Financial Times, Wolff intende vendere circa il 5% delle sue azioni. Si parla anche del negoziatore George Kurtz, di CrowdStrike, una società statunitense di cybersecurity.

Il quotidiano sottolinea che “CrowdStrike e Mercedes F1 sono partner commerciali da anni; il logo di CrowdStrike è ben visibile sui monoposto e sulle tute da gara del team”. Con questa operazione, Kurtz e la sua azienda acquisirebbero una quota minoritaria significativa nell’insieme delle partecipazioni di Wolff.

Profitti milionari

Mercedes e la società chimica britannica Ineos dividono equamente il restante 67% delle quote del team. L’investimento di Wolff si è monetizzato in modo significativo dal suo ingresso nel 2013. Nel 2024, Mercedes-AMG Petronas ha registrato ricavi per 812 milioni di dollari, diventando il team più redditizio della Formula 1, mentre Wolff ha percepito oltre 50 milioni di dollari in salario e dividendi rispetto all’anno precedente.

Nonostante l’enorme crescita della Formula 1 negli ultimi anni – sostenuta da Liberty Media e dal successo della serie documentaristica Netflix “Formula 1: Drive to Survive” – Wolff ritiene che questo sia il momento ideale per cedere una parte del suo investimento.

