Quanto costa un hotel per il weekend del GP di Las Vegas?

Il Gran Premio di Las Vegas è uno degli appuntamenti più importanti del calendario di Formula 1, con i prezzi degli hotel nella città del peccato che rispecchiano il lusso e il glamour delle grandi star.

In vista della terza edizione della nuova gara notturna, un recente sondaggio del Las Vegas Review Journal ha rivelato che i costi per l’alloggio non subiranno gli aumenti registrati negli ultimi due anni, nonostante l’enorme richiamo e l’importanza dell’evento.

Analizzando un campione di 161 strutture tramite Hotel.com, è emerso che la tariffa media, per il periodo dal 19 al 22 novembre, si attesta sui 194,04 dollari a notte, mentre nel centro della città la media, rilevata in 15 hotel, scende a 106,67 dollari.

La ricerca mostra una notevole diversità: 43 hotel propongono tariffe inferiori a 100 dollari e 16 superano i 500 dollari per notte; tuttavia, soggiornare in alcune delle strutture più emblematiche comporta un esborso decisamente maggiore.

Sistemazioni durante il GP di Las Vegas: dal lusso all'economia

I posti nel segmento del lusso registrano i prezzi più elevati. Ad esempio, hotel iconici come The Venetian richiedono 751 dollari a notte, mentre Caesars Palace e Fontainebleau si posizionano rispettivamente a 559 e circa 508 dollari. In strutture quali Wynn Las Vegas ed Encore, il costo per una notte arriva a 1.095 dollari, offrendo un’esperienza a cinque stelle sia nell’hotel che nel casinò, con pacchetti speciali dedicati al weekend del GP, tra cui un’offerta per appassionati che prevede tre notti in una camera di categoria Wynn Panoramic View King o Two Queens, unitamente a due biglietti per le tribune, a partire da 5.600 dollari.

Per chi invece cerca soluzioni più contenute, è possibile trovare offerte a tariffe molto competitive. Ad esempio, alcune camere presso Oyo partono da soli 30 dollari a notte, mentre opzioni come Circus Circus, Downtown Boutique e Gold Spike sono disponibili rispettivamente a 31, 55 e 58 dollari la notte. Infine, hotel come Durango, Red Rock Resort, The California, Main Street Station e The Fremont hanno già esaurito le prenotazioni per i quattro giorni intensi e appassionanti del weekend di Formula 1 a Las Vegas.

