Leclerc attacca Antonelli per le sue tattiche in F1

Charles Leclerc, il giovane pilota monegasco, ha espresso la speranza che quanto accaduto nel Gran Premio del Brasile non si ripeta a Las Vegas.

In particolare, ritiene indispensabile che Andrea Kimi Antonelli mantenga una distanza di sicurezza, evitando così comportamenti che potrebbero compromettere l’equità della gara. Leclerc desidera concentrarsi sulla sua prestazione, senza distrazioni o interferenze, e mira a garantire un ambiente competitivo e trasparente che rispecchi gli elevati standard della Formula 1, tanto attesi dai tifosi e dagli appassionati di tutto il mondo.

Dopo l’intenso evento di Interlagos, il circuito urbano di Las Vegas si prospetta come una sfida unica che potrebbe contribuire a rafforzare la sicurezza in pista. Il tracciato cittadino, con il suo carattere imprevedibile, offre l’opportunità di evitare situazioni in cui Leclerc si senta penalizzato da comportamenti scorretti di altri concorrenti. Il pilota sottolinea l’importanza di rispettare le regole per assicurare gare disputate in condizioni di equità e determinazione, elementi fondamentali per mantenere il livello competitivo della massima serie automobilistica.

L’incidente verificatosi in Brasile ha evidenziato un approccio particolarmente aggressivo da parte di un collega, causando non solo il blocco dell’auto di Leclerc ma anche un profondo senso di delusione. Il monegasco ha commentato l’episodio dichiarando: "Ho seguito l’evento in diretta e sono convinto che Kimi sapesse bene il pericolo imminente, senza però intervenire per evitarlo. È un episodio estremamente frustrante, anche se alla fine non modifica la mia visione della competizione." Tali dichiarazioni riflettono la sua forte determinazione a non lasciarsi scoraggiare dagli imprevisti.

Quanto guadagna Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc milita in Formula 1 da otto stagioni e, dal 2019, corre con la Scuderia Ferrari, attirando l’attenzione non solo per il suo talento ma anche per i contratti di alto profilo. Secondo una fonte affidabile nel settore economico, il pilota percepisce uno stipendio di 34 milioni di dollari per ciascuna delle stagioni 2024 e 2025. Nel 2023 ha guadagnato 19 milioni, mentre nelle stagioni 2021 e 2022 il compenso annuale ammontava a 12 milioni di dollari. In totale, nel corso della sua carriera in F1, Leclerc ha accumulato un salario che supera i 129 milioni di dollari.

È importante precisare che queste cifre si riferiscono esclusivamente allo stipendio base, escludendo bonus, sponsor e altri incentivi economici. Charles Leclerc ha esordito in Formula 1 con Sauber nel 2018 e, da allora, ha consolidato il suo ruolo nella categoria regina dell’automobilismo. Con la sua determinazione incrollabile, il pilota monegasco continua a puntare in alto, con l’ambizione di conquistare il prestigioso Campionato Piloti e di lasciare un segno indelebile nella storia della Formula 1.

