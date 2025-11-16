Viene svelata la VERA relazione tra Verstappen e Hamilton

Jacques Villeneuve ha offerto interessanti spunti durante un podcast di Sky F1, commentando il rapporto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Il canadese ha sottolineato come la dinamica fra i due piloti sia cambiata: Hamilton sembra aver imparato a riconoscere il talento e i risultati ottenuti da Verstappen in Formula 1. La rivalità tra il britannico e il nederlandese affonda le radici in anni di scontri intensi, culminati nel controverso duello per il titolo a Abu Dhabi nel 2021, episodio che ha segnato l’inizio di una serie di confronti sia in pista sia fuori.

Nel 2023 la tensione è risultata particolarmente palpabile. Verstappen ha conquistato il suo terzo campionato consecutivo, mentre Hamilton, che a quei tempi correva per la Mercedes, si è mostrato molto critico nei confronti delle decisioni della FIA.

Villeneuve interpreta questo episodio come un chiaro segnale del cambiamento nell’atteggiamento di Hamilton: oggi il pilota britannico sembra riconoscere e rispettare i successi del suo rivale, una presa di coscienza che evidenzia una maturazione nel rapporto tra i due campioni.

Sanzione in Messico

Durante il Gran Premio del Messico, i due titani si sono nuovamente scontrati in pista. Hamilton, ora in Ferrari, ha subito una penalità di dieci secondi a seguito di un’uscita dal tracciato che gli ha impedito di migliorare la posizione in classifica, concludendo in ottava posizione, mentre Verstappen ha tagliato il traguardo al terzo posto.

Il britannico ha criticato aspramente la decisione, definendola un esempio di “doppio standard”, mentre il pilota della Red Bull ha ribadito che “le stesse regole valgono per tutti”. Villeneuve ha commentato che l’accaduto dimostra come Hamilton abbia imparato a rispettare il suo rivale, osservando: “Credo che oggi non lo turbino più gli stessi fattori rispetto a due anni fa”, sottolineando un’evoluzione positiva e un maggior grado di professionalità nelle relazioni in pista.

