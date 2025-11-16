Questo è il programma INSOLITO del GP di Las Vegas

Dopo un vibrante weekend di sprint in Brasile, la Formula 1 si prepara a concludere la stagione con tre gare finali. Il Gran Premio di Las Vegas si disputerà nel weekend del 21 novembre e sono stati annunciati gli orari per le sessioni, molte delle quali programmate in orario notturno.

Lando Norris ha vissuto un’esperienza eccezionale a São Paulo: ha dominato la gara sprint, vincendola grazie a una partenza dalla pole position, e ha confermato la sua prestazione anche nella gara principale domenica.

Con questi risultati, il pilota britannico porta il suo punteggio a 390, superando il compagno di squadra Oscar Piastri, che ne conta 366. Nel frattempo, Max Verstappen conserva la possibilità di conquistare il suo quinto titolo, contando attualmente 341 punti.

Gran Premio di Las Vegas

Dal 2023 Las Vegas fa parte del calendario della Formula 1. Il circuito urbano si snoda per 6,2 chilometri nel cuore dell’iconica città del gioco d’azzardo. Sono state predisposte due zone DRS: la prima, che inizia dalla quarta curva, si estende lungo il rettilineo che porta alla quinta, mentre la seconda copre il tratto finale del tracciato, dalla tredicesima alla quattordicesima curva.

La gara, che prevede 50 giri, ha visto Norris registrare un tempo record di 1:34.876 durante l’edizione 2024. Il weekend di competizione si apre giovedì sera, continuando venerdì con la prima sessione di prove libere alle 01:30, seguita da una seconda sessione alle 05:00.

Sabato riprende alle 01:30 con l’ultima prova, e le qualifiche si disputano alle 05:00 prima di dare il via al Gran Premio di Las Vegas, in programma domenica alle 05:00.

