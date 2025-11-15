BOMBA: Lewis Hamilton CONFERMA la migliore notizia sul suo FUTURO in Ferrari

Lewis Hamilton ha confermato le migliori notizie riguardanti il ​​suo contratto e il suo futuro immediato in Ferrari.

Nonostante abbia vissuto un periodo piuttosto complicato alla Scuderia, il sette volte campione del mondo ha parlato apertamente a Motorsport Week del suo accordo con il team di Maranello.

"Normalmente, quando si firma un contratto, si inizia a parlarne un anno prima. Voglio dire, ho un contratto piuttosto lungo. Quindi, al momento sono un po' lontano da quel momento [di negoziare un nuovo accordo]", ha detto il campione.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

