close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton smiles in a Ferrari uniform with a background of bank notes

BOMBA: Lewis Hamilton CONFERMA la migliore notizia sul suo FUTURO in Ferrari

BOMBA: Lewis Hamilton CONFERMA la migliore notizia sul suo FUTURO in Ferrari

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton smiles in a Ferrari uniform with a background of bank notes

Lewis Hamilton ha confermato le migliori notizie riguardanti il ​​suo contratto e il suo futuro immediato in Ferrari.

Nonostante abbia vissuto un periodo piuttosto complicato alla Scuderia, il sette volte campione del mondo ha parlato apertamente a Motorsport Week del suo accordo con il team di Maranello.

"Normalmente, quando si firma un contratto, si inizia a parlarne un anno prima. Voglio dire, ho un contratto piuttosto lungo. Quindi, al momento sono un po' lontano da quel momento [di negoziare un nuovo accordo]", ha detto il campione.

Correlato: Lewis Hamilton fa perdere consensi alla Ferrari in Italia

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Lewis Hamilton

Latest News

BOMBA: Lewis Hamilton CONFERMA la migliore notizia sul suo FUTURO in Ferrari
Ferrari

BOMBA: Lewis Hamilton CONFERMA la migliore notizia sul suo FUTURO in Ferrari

  • 16 minuti fa
Il gesto di Checo Pérez alla Ferrari che NON piacerà a Charles Leclerc
Ferrari

Il gesto di Checo Pérez alla Ferrari che NON piacerà a Charles Leclerc

  • 46 minuti fa
Ferrari Notizie Oggi: Sainz torna?; Pérez si ispira a Leclerc e riesce a battere Verstappen
FERRARI

Ferrari Notizie Oggi: Sainz torna?; Pérez si ispira a Leclerc e riesce a battere Verstappen

  • 53 minuti fa
La promessa di Kimi Antonelli per il GP di Las Vegas spaventa la McLaren
Mercedes

La promessa di Kimi Antonelli per il GP di Las Vegas spaventa la McLaren

  • 1 ora fa
La Mercedes copia la strategia della Ferrari con Lewis Hamilton per Kimi Antonelli
Mercedes

La Mercedes copia la strategia della Ferrari con Lewis Hamilton per Kimi Antonelli

  • 1 ora fa
Lewis Hamilton fa perdere consensi alla Ferrari in Italia
Ferrari

Lewis Hamilton fa perdere consensi alla Ferrari in Italia

  • 2 ore fa
Più notizie

Molto letto

Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

  • 28 ottobre
 La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

  • 3 novembre
 Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1

Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1

  • 6 novembre
 L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

  • 3 novembre
 Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

  • 26 ottobre
 L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.

L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.

  • 6 novembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play