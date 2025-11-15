Lewis Hamilton fa perdere consensi alla Ferrari in Italia

I media italiani si sono schierati in difesa di Lewis Hamilton e Charles Leclerc in seguito alle critiche del presidente della Ferrari, John Elkann, rivolte a entrambi i piloti.

Sia i tifosi che gli esperti, tra cui Jenson Button, Ted Kravitz e Karun Chandhok, hanno espresso il loro sostegno ad Hamilton e Leclerc. Inoltre, la stampa italiana si è espressa in difesa di entrambi i piloti.

La Gazzetta dello Sport ha duramente criticato la Ferrari per non essere riuscita a vincere un campionato. Il quotidiano ha dichiarato: "La verità è che queste dure critiche a Leclerc e Hamilton sono inspiegabili, considerando che la Ferrari non vince il campionato piloti dal 2007 né quello costruttori dal 2008".

Oltre a La Gazzetta, anche il Corriere della Sera ha sostenuto Hamilton e Leclerc, elogiando in particolare il modo in cui hanno gestito la delusione del 2015, parlando alla stampa. Il Corriere ha affermato: "I piloti di F1 sono star internazionali. Personaggi pubblici. Disposti a correre rischi ed essere giudicati. Sono obbligati a comunicare costantemente: con la stampa, gli sponsor e gli organizzatori".

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

