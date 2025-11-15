Lewis Hamilton rompe il silenzio sullo scandalo da 64 milioni di sterline!
Lewis Hamilton rompe il silenzio sullo scandalo da 64 milioni di sterline!
Il sette volte campione di Formula 1 Lewis Hamilton ha risposto all'azione legale avviata da Felipe Massa in merito al titolo del 2008.
Massa chiede fino a 64 milioni di sterline di danni per quella che, a suo dire, è stata una violazione del contratto relativa al controverso episodio noto come "Crashgate". Va notato che Massa aveva già confermato che la sua causa non riguardava Hamilton.
Per la prima volta da quando il caso è arrivato in tribunale, Hamilton ha parlato: "Non ho alcuna opinione al riguardo. Non leggo nulla né ne so nulla, perché non mi riguarda.
Qualunque cosa motivi Felipe, sono sicuro che lui ci creda, e giustamente. Io, da parte mia, mi concentro esclusivamente sul mio lavoro", ha dichiarato il pilota britannico durante il Gran Premio del Brasile.
Correlato: Il VERO colpevole dell'incidente tra Colapinto e Hamilton!
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
BOMBA: Lewis Hamilton CONFERMA la migliore notizia sul suo FUTURO in Ferrari
- 15 minuti fa
Il gesto di Checo Pérez alla Ferrari che NON piacerà a Charles Leclerc
- 45 minuti fa
Ferrari Notizie Oggi: Sainz torna?; Pérez si ispira a Leclerc e riesce a battere Verstappen
- 53 minuti fa
La promessa di Kimi Antonelli per il GP di Las Vegas spaventa la McLaren
- 1 ora fa
La Mercedes copia la strategia della Ferrari con Lewis Hamilton per Kimi Antonelli
- 1 ora fa
Lewis Hamilton fa perdere consensi alla Ferrari in Italia
- 2 ore fa
Molto letto
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico
- 28 ottobre
La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes
- 3 novembre
Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1
- 6 novembre
L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton
- 3 novembre
Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico
- 26 ottobre
L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.
- 6 novembre