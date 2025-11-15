Lewis Hamilton rompe il silenzio sullo scandalo da 64 milioni di sterline!

Il sette volte campione di Formula 1 Lewis Hamilton ha risposto all'azione legale avviata da Felipe Massa in merito al titolo del 2008.

Massa chiede fino a 64 milioni di sterline di danni per quella che, a suo dire, è stata una violazione del contratto relativa al controverso episodio noto come "Crashgate". Va notato che Massa aveva già confermato che la sua causa non riguardava Hamilton.

Per la prima volta da quando il caso è arrivato in tribunale, Hamilton ha parlato: "Non ho alcuna opinione al riguardo. Non leggo nulla né ne so nulla, perché non mi riguarda.

Qualunque cosa motivi Felipe, sono sicuro che lui ci creda, e giustamente. Io, da parte mia, mi concentro esclusivamente sul mio lavoro", ha dichiarato il pilota britannico durante il Gran Premio del Brasile.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

