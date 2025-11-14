Il VERO colpevole dell'incidente tra Colapinto e Hamilton!

Hanno rivelato chi è il vero responsabile della collisione tra Lewis Hamilton e Franco Colapinto al Gran Premio del Brasile.

In un'intervista a Sport.de, l'ex pilota di F1 Christian Danner ha spiegato la difficile situazione del campione in Ferrari e ha sottolineato che non è troppo tardi per tornare in pista: "Hamilton sta soffrendo e quasi si crogiola nell'autocommiserazione per quanto male gli siano andate le cose.

"La verità è che si crea molti problemi. Per esempio, ha danneggiato l'ala anteriore con una manovra avventata contro l'Alpine – credo sia stato Colapinto – e in Brasile, l'incidente è stato interamente colpa sua. Questi errori, come ignorare le bandiere gialle e continuare a commettere errori, sono responsabilità sua", ha aggiunto.

"Non è che il mondo gli sia contro e che tutto stia andando storto. Guardarsi dentro è difficile, anche per un campione del calibro di Hamilton, ma è un passo cruciale per cambiare le cose. Deve solo tenere la testa bassa e andare avanti." "Senza dubbio è un pilota molto veloce", ha commentato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

