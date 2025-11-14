Il TRUCCO di Lewis Hamilton all'ultimo GP del Brasile

Lewis Hamilton e Ferrari hanno messo in atto una mossa astuta durante il Gran Premio del Brasile per impedire che un weekend difficile compromettesse i piani di chiusura stagione del sette volte campione del mondo di Formula 1.

Quando Hamilton è sceso in pista a bordo di una Ferrari gravemente danneggiata, si è ritrovato l’ultimo tra i concorrenti. Pur potendo cedere alla tentazione di rientrare in pit e abbandonare la gara, il pilota britannico ha optato per proseguire fino al 40° giro su 71, consapevole che era impossibile ottenere punti.

La scelta si è basata su una strategia di squadra: era fondamentale che Hamilton scontasse una penalità di cinque secondi prima di ritirarsi, evitando così che la sanzione si traslasse sul prossimo Gran Premio di Las Vegas. In caso contrario, la penalità si sarebbe trasformata in una retrocessione in griglia per la gara successiva.

Nel Gran Premio d’Italia, una sanzione derivata dalla gara nei Paesi Bassi aveva causato una retrocessione in griglia, rappresentando un duro colpo alle possibilità della Ferrari di scalare il podio. Il team ha però già preso provvedimenti per evitare che simili disguidi si ripetano a Las Vegas, dove Hamilton spera di vivere un weekend libero da penalità, dopo essere stato colpito in quattro degli ultimi sei weekend di gara.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

