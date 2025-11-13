Lewis Hamilton rivela se lascerà o resterà alla Ferrari!

Lewis Hamilton ha inviato un messaggio deciso riguardo il suo futuro in Ferrari in vista della prossima stagione.

In un’intervista pubblicata da FormulaPassion, il sette volte campione del mondo ha commentato la sua continuità fino al 2026: “È stato un anno difficile, anche se me lo aspettavo. Mi sto unendo a un nuovo team e a una nuova cultura, e sono ben consapevole che ogni progresso richiede tempo.

"Questo periodo è stato dedicato alla costruzione delle fondamenta, ed è stato impegnativo. Tuttavia, vedo dei miglioramenti che mi stanno mettendo in una posizione favorevole per l’anno prossimo.

"Ciò che conta davvero non è posizionarsi tra i piloti, ma piuttosto assicurarsi che il team mantenga il secondo posto nel campionato costruttori.”

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

