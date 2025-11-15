Le ragioni che spingono Carlos Sainz a tornare in Ferrari
Le ragioni che spingono Carlos Sainz a tornare in Ferrari
Carlos Sainz potrebbe tornare in Ferrari grazie a diverse valide ragioni che la Scuderia sta affrontando.
Secondo Carlos Miquel nelle dichiarazioni pubblicate su Marca, il pilota madrileno dovrebbe essere nel mirino del team di Maranello: "Se Elkann cerca un pilota che non si lamenti e si concentri sulla guida, il madrileno è perfetto, e l'intesa con Leclerc ha già dimostrato di funzionare in passato.
"Vasseur ha già detto di non escludere di riportarlo in futuro. In ogni caso, nulla si muove, perché almeno il 2026 è assicurato con la Williams. Le preferenze future dello spagnolo saranno dettate dalla pista.
"E non devono necessariamente passare per Maranello. È sorprendente che questo avvertimento di Elkann arrivi poche settimane dopo che sulla stampa italiana sono iniziate ad apparire le prime voci sulla possibile rinuncia di Hamilton al 2027.
"Il mulino delle voci sta girando, e questo non è piacevole per nessun atleta. La coppia Leclerc-Lewis non è così ben assortita come quella formata da Charles e Carlos. Il madrileno ha lavorato dietro le quinte sull'assetto della vettura, il che ha giovato al pilota monegasco. Ora devono confrontarsi con due piloti che concordano sulla diagnosi, ma non su come risolverla", ha sottolineato.
Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?
Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.
Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.
Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.
Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.
