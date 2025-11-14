È stata svelata la principale minaccia per Lewis Hamilton alla Ferrari!

Guenther Steiner ha già individuato il candidato ideale per sostituire Lewis Hamilton in Ferrari, nel caso in cui il pilota britannico decidesse di ritirarsi o di abbandonare la categoria nel 2027.

L’ex direttore di Haas, Steiner – lo stesso che ha fatto spesso notare di aver ingaggiato Oliver Bearman già nel 2023 – ha dichiarato che, se Hamilton dovesse continuare a faticare con la squadra, il giovane pilota britannico potrebbe prendere il suo posto in Ferrari a partire dal 2027.

“Se il prossimo anno Hamilton non renderà al meglio, sarebbe giusto sostituirlo con lui. Ollie sta realizzando un lavoro eccezionale e conosce davvero le proprie capacità”, ha affermato Steiner durante il podcast The Red Flags.

“All'inizio dell'anno ha commesso qualche errore, ma ora si distingue per la precisione. Brilla letteralmente contro Ocon, superando un pilota molto più esperto – e, presumibilmente, anche più costoso. Sono convinto che se Ferrari non gli offrirà una chance nel 2027, troverà senza dubbio posto in un altro dei team di vertice, poiché non resterà confinato nella media. Le sue gare sono una lezione di solidità e vederlo in azione è un vero piacere”, ha concluso Steiner.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno. Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

