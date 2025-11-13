Meglio di Leclerc? Il tempo di Checo Pérez sulla Ferrari SF-23

Sono stati pubblicati i tempi sul giro di Sergio Pérez sulla Ferrari SF-23 durante i suoi test con Cadillac.

Secondo informazioni rivelate da Motorsport, Checo Pérez non ha fatto segnare giri veloci durante il suo primo giorno di test a Imola, in preparazione del suo ritorno al Campionato del Mondo di Formula 1 2026.

"Questa mattina, Checo Pérez ha completato 57 giri (280 km) di Imola sulla Ferrari SF-23 prestata alla Cadillac F1. Ha completato quattro stint da 13 giri (miglior tempo: 1:19.17), ma senza spingere al massimo la vettura.

"Sta semplicemente insegnando ai meccanici come gestirlo ai box", hanno rivelato.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

