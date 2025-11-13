La Ferrari entra in CRISI dopo l'attacco ad Hamilton e Leclerc
La Ferrari entra in CRISI dopo l'attacco ad Hamilton e Leclerc
Ferrari F1 ha ricevuto il consiglio di mantenere il silenzio mediatico mentre punta a chiudere la stagione con determinazione.
Il team è stato recentemente messo sotto i riflettori dopo le dichiarazioni del presidente John Elkann, che ha invitato Lewis Hamilton e Charles Leclerc a “parlare meno” e a concentrarsi esclusivamente sulle prestazioni in pista.
Pur elogiando il lavoro svolto da meccanici e ingegneri, Elkann ha sottolineato che alcuni aspetti del gruppo non hanno soddisfatto le aspettative. Dopo un weekend deludente al Gran Premio del Brasile, in cui la scuderia ha raccolto solo sei punti su 58 disponibili a causa di due abbandoni, Ferrari occupa attualmente il quarto posto nel campionato costruttori, a 36 punti da Mercedes, con tre gare ancora da disputare.
I commenti controproducenti di Elkann
È curioso ascoltare Elkann, considerato che Hamilton, Leclerc e il direttore di squadra Fred Vasseur rimarranno a Maranello almeno fino al 2026. Il dirigente insiste sul fatto che i piloti dovrebbero concentrarsi sulla guida anziché sulle parole, mentre le recenti critiche di Hamilton e Leclerc hanno evidenziato la necessità di ottimizzare i processi interni.
Con le nuove regolamentazioni in arrivo dal prossimo anno, Ferrari mira a rientrare in corsa per il titolo mondiale, sfruttando anche l’esperienza del britannico, che ha maturato una carriera vincente in dodici stagioni. Tuttavia, i commenti di Elkann hanno attirato un’attenzione mediatica indesiderata sulla scuderia.
