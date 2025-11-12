close global

Lewis Hamilton at the Miami Grand Prix

L'ex pilota fa una dichiarazione scioccante su Hamilton in F1

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton at the Miami Grand Prix

Lewis Hamilton è arrivato in Ferrari per la stagione di Formula 1 del 2025 con grandi aspettative, un ingresso che preannunciava un futuro radioso. Tuttavia, le promesse iniziali si sono rapidamente trasformate in un anno segnato da frustrazioni e difficoltà interne al team.

Nonostante tutto, il pilota britannico non ha mai rinunciato alla battaglia per la vittoria ed è determinato a lasciare un’impronta indelebile nella scuderia, come confermato da Juan Pablo Montoya.

Hamilton ha dovuto affrontare sfide immani nell’adattarsi al nuovo monoposto, la SF-25, una vettura estremamente complessa. La rigidità della cultura interna e il tradizionale approccio della squadra hanno ostacolato il suo ritmo, causando problemi di comunicazione e di strategia durante le gare, ben lontani dalle esperienze di successo vissute in Mercedes. Dopo il disastro a Interlagos, il pilota ha definito la stagione come “un incubo vissuto quotidianamente”, ma il 2026 si preannuncia come un’opportunità per un nuovo inizio.

Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton

Hamilton: "Vincere o morire nel tentativo"

Nonostante i dubbi legati al monoposto, Montoya è convinto che Hamilton non si arrenderà facilmente. "Ha ancora molto da dimostrare e non si darà per vinto così facilmente", ha dichiarato l’ex compagno a PokerStrategy. Secondo le sue parole, il britannico combatterà con tutte le forze: o conquisterà il campionato oppure si esporrà fino in fondo, mettendo sul piatto tutto se stesso. Consapevoli del fatto che Hamilton non si sente ancora completamente a suo agio con la vettura, la scuderia dovrà ripensare l’adattamento della SF-25 in vista del 2026.

Montoya non intravede segnali imminenti di un ritiro del sette volte campione. "Non c'è assolutamente alcuna possibilità che si ritiri presto; non vuole rischiare di macchiare il suo lascito, rimanendo nella storia come il pilota che non è riuscito a salvare una stagione difficile", spiega. Nonostante le delusioni e le difficoltà incontrate in questo anno travagliato, Hamilton continua a lottare per il successo, convinto che i significativi cambiamenti regolamentari previsti per il 2026 offriranno nuove opportunità per riscattare il suo percorso.

