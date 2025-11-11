F1 Ferrari Oggi: John Elkann ESPLODE contro i suoi stessi piloti; Hamilton rompe il silenzio sul suo futuro

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di martedì 11 novembre 2025 in Formula 1.

Il capo della Ferrari F1, John Elkann, ha rivolto un messaggio deciso ai piloti, evidenziando il clima teso che attualmente affligge la scuderia. Durante il weekend del Gran Premio sprint in Brasile, il team ha totalizzato soltanto sei punti su un massimo di 58, scivolando dal secondo al quarto posto nel campionato costruttori, subito dopo Mercedes e Red Bull. LEGGI DI PIÙ

Il direttore della Ferrari, Frédéric Vasseur, ha espresso sentimenti contrastanti sul Gran Premio di San Paolo. Charles Leclerc ha dovuto abbandonare la gara a seguito di una collisione con Kimi Antonelli, mentre Lewis Hamilton è stato costretto a ritirarsi a causa dei gravi danni subiti dalla sua monoposto. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha confermato il suo futuro alla Ferrari. Nonostante un inizio complicato con la scuderia italiana, il pilota britannico continuerà a sfoggiare l’iconica vettura rossa nel 2026. LEGGI DI PIÙ

Charles Leclerc, stella della Ferrari in Formula 1, ha espresso il suo disappunto nei confronti dei commissari di gara della FIA a seguito di un episodio controverso durante il Gran Premio del Brasile. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!