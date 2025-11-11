Pentiti? La Ferrari vede Verstappen e manda un messaggio ad Hamilton

Il direttore della Ferrari, Frédéric Vasseur, ha espresso sentimenti contrastanti sul Gran Premio di San Paolo. Charles Leclerc ha dovuto abbandonare la gara a seguito di una collisione con Kimi Antonelli, mentre Lewis Hamilton è stato costretto a ritirarsi a causa dei gravi danni subiti dalla sua monoposto.

Il weekend sprint a San Paolo aveva promesso bene per la Scuderia, con il SF-25 che si era rivelato competitivo sul suolo brasiliano. In un’intervista ad Autoracer, Vasseur ha commentato: "Possiamo dire che è stata una domenica difficile, più che un intero weekend complicato. Anche noi e la Red Bull abbiamo affrontato situazioni simili, il che ha reso il compito più arduo. Nonostante ciò, il ritmo in gara sprint è stato notevole".

"Seguivamo da vicino Fernando Alonso e, quando si è creata l’occasione, siamo riusciti a mantenere un ritmo costante. La qualificazione è stata positiva e, anche se i risultati finali non riflettono pienamente il nostro potenziale, il weekend è stato comunque incoraggiante. Durante la corsa, abbiamo scelto di attaccare piuttosto che limitarci a difendere la posizione."

Verstappen ha dimostrato che si poteva ottenere un buon risultato

Dopo l’uscita di Leclerc, la responsabilità è ricaduta interamente su Hamilton, il quale ha subito una considerevole perdita di downforce. "Lewis ha perso una quantità enorme di portanza. Non sono certo se il contatto con Sainz, che ha danneggiato l'ala, o la combinazione di entrambi gli eventi, abbia causato il problema", ha spiegato Vasseur.

Secondo il direttore della Scuderia, senza tali danni si sarebbe potuto ottenere un risultato migliore, come dimostrato dalla prestazione di Max Verstappen. Quando una vettura, trovandosi in fondo alla griglia, perde tra i 40 e 50 punti di downforce, continuare la gara diventa eccessivamente rischioso per il motore.

Dopo aver scontato la penalità, si è optato per ritirare l’auto. L’esempio di Max ha evidenziato cosa è possibile raggiungere in situazioni simili, anche se in tali circostanze il rischio superava i potenziali benefici in termini di punti.

