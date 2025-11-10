Nervoso? McLaren e la PAURA che circonda Verstappen per il titolo

Lando Norris ha vissuto un weekend da favola al Gran Premio di São Paulo di Formula 1. Il pilota ha conquistato una vittoria impeccabile nella gara sprint, partendo dalla pole position, e ha poi dominato la gara di domenica, ripartendo dalla prima posizione.

Pur riuscendo ad allargare il vantaggio in classifica, il pilota della McLaren ammette di sentirsi sotto pressione, soprattutto dopo aver constatato la maggiore velocità della monoposto di Red Bull, evidenziata dalla spettacolare rimonta di Max Verstappen. Al termine del week-end, Norris lascia il Brasile con un distacco di 24 punti sul compagno Oscar Piastri e 49 punti in testa a Verstappen, mentre restano 83 punti in palio fino al 2025.

Verstappen ha concluso la corsa al terzo posto, appena alle spalle di Kimi Antonelli, nonostante abbia dovuto ripartire dai box a seguito di una sessione di qualifiche controversa, una partenza complicata e un foratura.

Nel frattempo, Piastri ha sprechiato le occasioni a sua disposizione, coinvolgendosi in un contatto con Antonelli e Charles Leclerc che gli è costato una penalità di 10 secondi, facendolo concludere quinto, dietro George Russell.

Red Bull più veloce della McLaren

"È stata una vittoria straordinaria, una gara incredibile eseguita alla perfezione", ha dichiarato Norris a Viaplay. "Ho avuto una partenza solida, i restart sono andati lisci e la velocità è rimasta alta; tuttavia, la Red Bull si è dimostrata più veloce. Ho visto Verstappen avvicinarsi e, in un certo momento, è stato quasi al nostro livello, costringendomi ad aumentare lo sforzo."

Nonostante il pilota britannico gli stia letteralmente lecalcando per le prossime tre gare, Norris si concede comunque il piacere di godersi la prestazione impeccabile mostrata in Brasile.

"So che lavorare in pista e in simulazione con il team è fondamentale per sviluppare un’auto competitiva, quella su cui costruiamo ogni weekend. Tutto procede molto bene, ma non devo abbassare la guardia, perché il minimo errore potrebbe costarmi caro. Finché continuerò a spingere e a imparare, andrà tutto per il meglio."

