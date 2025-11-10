PENSIONE? Hamilton riceve un consiglio URGENTE

Tras un altro weekend travagliato in Brasile, si accende il dibattito sul futuro di Lewis Hamilton in Formula 1.

Il sette volte campione ha commesso un errore insolito che gli è costato l’abbandono della gara e, sommato a un periodo di risultati altalenanti, ha fatto sorgere dubbi sul fatto che il pilota britannico stia valutando un possibile ritiro dalla competizione.

Durante la stagione, Hamilton ha incontrato numerose difficoltà. In Ungheria non è riuscito ad accedere al Q3, mentre il compagno Charles Leclerc ha conquistato la sua prima pole position dell’anno, sottolineando lo stato di forma altalenante del campione. Inoltre, il pilota ha subito una doppia penalizzazione che lo ha portato fuori dai punti. Dopo la gara, si è definito “inserviente” e ha lasciato intendere che all’interno della Ferrari vi siano questioni che non trova soddisfacenti.

Non lasciarsi distrarre dai risultati negativi

Nonostante le critiche, l’ex campione del mondo Jacques Villeneuve ritiene che Hamilton non debba lasciarsi abbattere dalla sua attuale performance.

"Non ti fermi perché gli altri pensano che tu non sia all’altezza, ma quando perdi quella voglia di metterti al volante all’alba", spiega Villeneuve, sottolineando che la decisione di proseguire non si fonda solo sui risultati sportivi.

Per lui, la passione e la competitività sono elementi fondamentali: finché Hamilton sentirà quella scintilla interiore, non dovrebbe considerare il ritiro, poiché la scelta è profondamente personale e dipende anche da fattori come psicologia, fortuna e soddisfazione.

