La Ferrari spiega il GRANDE RAMMARICO per il GP del Brasile
Ferrari ha vissuto un vero martirio al Gran Premio del Brasile, con entrambi i piloti incapaci di tagliare il traguardo a scacchi.
Interlagos 2025 rimarrà nella memoria come una gara in cui la squadra ha dovuto fare i conti con una sfortuna senza precedenti, come ha sottolineato in modo chiaro Fred Vasseur.
Dopo la competizione, il responsabile Ferrari ha commentato senza mezzi termini l’esperienza vissuta: "Il ritmo delle qualifiche e della gara sprint era buono, ma il risultato finale è difficile da accettare".
Con queste parole, Vasseur ha voluto esprimere la delusione per una prestazione che, pur mostrando margini di qualità, è stata oscurata da eventi sfortunati.
Come si è concluso il Gran Premio del Brasile 2025?
- 1. Lando Norris
- 2. Andrea Kimi Antonelli
- 3. Max Verstappen
- 4. George Russell
- 5. Óscar Piastri
- 6. Oliver Bearman
- 7. Liam Lawson
- 8. Isack Hadjar
- 9. Nico Hülkenberg
- 10. Pierre Gasly
- 11. Alexander Albon
- 12. Esteban Ocon
- 13. Carlos Sainz
- 14. Fernando Alonso
- 15. Franco Colapinto
- 16. Lance Stroll
- 17. Yuki Tsunoda
- 18. Lewis Hamilton
- 19. Charles Leclerc
- 20. Gabriel Bortoleto
