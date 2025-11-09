La Ferrari spiega il GRANDE RAMMARICO per il GP del Brasile

Ferrari ha vissuto un vero martirio al Gran Premio del Brasile, con entrambi i piloti incapaci di tagliare il traguardo a scacchi.

Interlagos 2025 rimarrà nella memoria come una gara in cui la squadra ha dovuto fare i conti con una sfortuna senza precedenti, come ha sottolineato in modo chiaro Fred Vasseur.

Dopo la competizione, il responsabile Ferrari ha commentato senza mezzi termini l’esperienza vissuta: "Il ritmo delle qualifiche e della gara sprint era buono, ma il risultato finale è difficile da accettare".

Con queste parole, Vasseur ha voluto esprimere la delusione per una prestazione che, pur mostrando margini di qualità, è stata oscurata da eventi sfortunati.

Correlato: Kimi Antonelli, a 13 punti dal battere il record di F1 di Lewis Hamilton

Come si è concluso il Gran Premio del Brasile 2025?

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!