﻿
Russell and Antonelli in Mercedes kit with a serious expression in front of an edited Brazilian flag-themed background

Antonelli Notizie Oggi: Norris reagisce alle sue parole; Sainz scredita il risultato in Brasile

Gianluca Cosentino
Russell and Antonelli in Mercedes kit with a serious expression in front of an edited Brazilian flag-themed background

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di sabato 8° novembre 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli Oggi: Lando Norris reagisce alla minaccia in Brasile. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: Carlos Sainz NEGA il suo risultato in Brasile. LEGGI DI PIÙ

Formula 1 Andrea Kimi Antonelli

Ferrari Notizie Oggi; Il disastro di Hamilton; Leclerc alla guerra; Alonso prende in giro
Ferrari

  • 2 ore fa
Antonelli spaventa Norris con la pole position in Brasile; Leclerc salva la giornata della Ferrari
GP del Brasile

  • Ieri 20:18
DISASTRO: Lewis Hamilton eliminato nel Q2 delle qualifiche in Brasile
GP del Brasile

  • Ieri 20:03
Antonelli Notizie Oggi: Norris reagisce alle sue parole; Sainz scredita il risultato in Brasile
F1 Antonelli oggi

  • 3 ore fa
F1 Notizie Oggi Risultati sprint e qualifiche; programma e griglia del GP del Brasile
F1 oggi

  • 3 ore fa
Carlos Sainz SMENTISCE il risultato di Antonelli in Brasile:
GP del Brasile

Carlos Sainz SMENTISCE il risultato di Antonelli in Brasile: "C'è qualcosa di strano"

  • 3 ore fa
Hamilton risponde bruscamente alla sanzione della FIA al GP del Messico

  • 28 ottobre
 La nuova mentalità di Antonelli per eccellere in Mercedes

  • 3 novembre
 Hamilton è etichettato come un FALLIMENTO alla Ferrari dalla leggenda della F1

  • 6 novembre
 L'ex pilota di F1 accusa la Ferrari di essere il CAOS che sta colpendo Hamilton

  • 3 novembre
 Charles Leclerc confessa la sua invidia per Lewis Hamilton in Messico

  • 26 ottobre
 L'immenso legame tra Hamilton e il Brasile diventerà ancora più forte questo fine settimana.

  • 6 novembre

