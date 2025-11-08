Fernando Alonso ha deriso Lewis Hamilton e Max Verstappen per le loro pessime prestazioni in qualifica al Gran Premio del Brasile.

Parlando con i media a San Paolo, il due volte campione del mondo ha condiviso alcuni commenti sul suo risultato in qualifica, paragonandolo a quello di Lewis e Max.

"È dura per tutti, vero? Se ieri mi avessero detto che mi sarei qualificato davanti a Hamilton e Verstappen, avrei pensato che fosse un gran risultato, giusto? Quindi, come ho detto, è dura per tutti.

"Siamo undicesimi, a una sola posizione dalla zona punti, quindi con una buona partenza e una buona strategia, perché no?" ha commentato lo spagnolo.

Correlato: Leclerc LANCIA LA GUERRA contro Antonelli e Norris per la vittoria in Brasile

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!