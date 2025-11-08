Charles Leclerc ha lanciato un severo avvertimento a Lando Norris e Kimi Antonelli a seguito della vittoria del Gran Premio del Brasile.

Durante un'intervista con i presenti a Interlagos, il pilota monegasco ha spiegato le sue aspettative per la gara di domenica, dichiarando: "La prima curva domani? Se si presenta l'occasione, ci proverò."

Riguardo alla partenza, ha aggiunto: "Non mi concentrerò troppo sui retromarci, anche se so che Oscar è alle mie spalle. Guarderò sempre avanti e conto di aggiudicarci un terzo podio consecutivo, un risultato assolutamente inaspettato.

"Ho seguito il mio istinto riducendo progressivamente il carico aerodinamico già dai Test Libera 1; per la velocità massima stiamo ancora lavorando a una soluzione."

Correlato: Lando Norris reagisce alla minaccia di Kimi Antonelli in Brasile

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!