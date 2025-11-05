In vendita oggetto leggendario di Senna, autografato da un altro campione di F1

Il Mercedes un tempo appartenuto alla leggenda della F1, Ayrton Senna, è ora messo all'asta e presenta la firma di un altro grande campione.

Senna, tricampione mondiale e considerato uno dei piloti più talentuosi della storia, ha collezionato 41 vittorie nei Gran Premi e si posiziona tra i migliori per il numero di pole position conquistate.

La sua carriera, purtroppo interrotta tragicamente nel 1994 durante il Gran Premio di San Marino a soli 34 anni, continua a ispirare le nuove generazioni di piloti, tra cui il sette volte campione Lewis Hamilton, che in diverse occasioni ha reso omaggio al brasiliano indossando caschi con disegni speciali.

La casa d’aste RM Sotheby’s ha annunciato che il 1° novembre questo storico veicolo sarà messo all’asta, con offerte previste tra 220.000 e 250.000 sterline. Si tratta di una Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 del 1985, acquistata da Senna dopo aver vinto la Race of Champions del 1984 alla guida di un modello affine.

Successivamente, l’auto è stata acquistata nel 1996 dall’attuale proprietario e ha calcato strade piene di storia in Australia. Uno dei momenti più emozionanti si è registrato al Gran Premio d’Australia 2016, quando il vano motore è stato autografato dal tricampione Niki Lauda, il cui straordinario contributo alla F1 rimane indelebile.

Quanti titoli ha vinto Ayrton Senna?

Dopo una stagione d’esordio in Formula 1 davvero impressionante, nella quale ottenne tre podi, il pilota brasiliano fece il salto passando alla Lotus nel 1985, sostituendo Nigel Mansell.

In quell’anno, Senna conquistò la sua prima pole position e vittoria, aggiungendone altre cinque nel corso dei tre anni trascorsi con il team. Il vero trampolino di lancio arrivò con la McLaren: nella sua prima stagione al fianco del già bicampione Alain Prost, Senna si aggiudicò il titolo mondiale del 1988, segnando otto vittorie e distaccando il compagno per soli tre punti. Nonostante una lotta serrata l’anno successivo, il pilota si fece finalmente valere vincendo ulteriori titoli nel 1990 e nel 1991, consolidando così il suo posto tra le leggende della Formula 1.

