BOMBA: Aston Martin INGAGGIA un talento da Ferrari per Fernando Alonso!

Fernando Alonso e l'Aston Martin hanno inferto un duro colpo alla Ferrari per la stagione 2026 di Formula 1.

Secondo informazioni di Motorsport Italia, il team del due volte campione del mondo è vicino a sottrarre una figura chiave alla Scuderia di Maranello: "Fortemente consigliato da Enrico Cardile, Fainello entra a far parte dello staff di Silverstone come super consulente e, nonostante la sua volontà, sarà chiamato a lasciare il Lago di Garda, dove vive, per essere frequentemente attivo in Gran Bretagna, dove il team di Lawrence Stroll ha creato l'AMF1 Team Technology Campus all'avanguardia.

"Marco Fainello è un esperto tecnico di... Questo peso ha contribuito ai successi della Ferrari nell'era Schumacher. Entrò a far parte della Scuderia nel 1995 come pilota di Jean Alesi e Kaiser, e nel 1997 divenne responsabile della dinamica del veicolo, ruolo che ricoprì fino al 2004, quando gli fu affidato il compito di supervisionare lo sviluppo dello "Spider", il primo simulatore Ferrari, creato in collaborazione con Moog.

"Alla fine del 2016 ha lasciato la Ferrari per iniziare una nuova avventura con Add-For e Danisi Engineering. E ora Marco ha risposto al richiamo della foresta: la F1, senza rinunciare all'eccellente gelato artigianale che produce con la moglie e il fratello a Costermano sul Garda", hanno riferito.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

