Hamilton fa la sua confessione più sincera sulla Ferrari

Lewis Hamilton ha vissuto un inizio difficile nella sua prima stagione in Ferrari, ma l'entusiasmo per il futuro con la Scuderia italiana non è venuto meno.

Il pilota britannico è consapevole che il successo richiede tempo e dedizione – come si suol dire, Roma non è stata costruita in un giorno. Dopo il passaggio dalla Mercedes alla Ferrari lo scorso anno, nelle prime 20 gare non è ancora riuscito a raggiungere il podio, nonostante le grandi aspettative e la presenza di una forte pressione sul suo rendimento.

Durante un’intervista a Ferrari Magazine, Hamilton ha commentato come il nuovo rapporto con la Scuderia comporti pressioni e responsabilità ben maggiori rispetto a quanto si aspettava. Il sette volte campione del mondo, concentrato su ciò che può controllare – la propria preparazione e la perfetta coordinazione con il team – si trova attualmente a 64 punti di distanza dal compagno Charles Leclerc, che nella stagione 2025 ha già collezionato sette podi.

Anche se il suo futuro rimane in parte incerto, in quanto il contratto attuale offre l’opzione di estensione fino al 2027 e i rumor suggeriscono possibili cambiamenti, Hamilton è determinato a trasformare il proprio impegno in successi concreti.

Pressione e responsabilità

Nonostante le sfide, Hamilton mantiene un atteggiamento positivo. “Poche persone capiscono davvero il funzionamento della Formula 1; solo chi lavora all’interno di un team conosce appieno la sua dinamica”, ha spiegato il pilota. Concentrato esclusivamente su se stesso e sulla sua vettura, è fiducioso che il duro lavoro verrà premiato col tempo.

Pur essendo stato accostato a nomi come George Russell – ex compagno in Mercedes e attualmente considerato un’opzione seria dalla Ferrari – Hamilton preferisce focalizzarsi sul proprio percorso e ritiene che la costanza e la determinazione siano la chiave per il successo futuro.

In conclusione, il pilota sottolinea: “L'unica cosa che posso controllare è la mia preparazione, il lavoro di squadra e il mantenimento di un atteggiamento positivo giorno dopo giorno”. Resta dunque chiaro come, nonostante le difficoltà iniziali, Hamilton creda fermamente che la sua dedizione gli permetterà di superare ogni ostacolo e di raccogliere, col tempo, i frutti del suo impegno.

