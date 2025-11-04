Tranquillità per Antonelli? Steiner svela perché Verstappen ha rifiutato la Mercedes
Il futuro di Andrea Kimi Antonelli alla Mercedes potrebbe essere messo seriamente in discussione a causa delle intenzioni di Max Verstappen. Guenther Steiner ha accolto favorevolmente la scelta del pilota olandese di lasciare la Red Bull Racing nel 2026, auspicando di valutare attentamente la situazione per, in futuro, considerare l’ipotesi di unirsi a un’altra scuderia per la stagione 2027.
Durante l’estate scorsa, Verstappen ha infatti suscitato notevole interesse grazie ai colloqui con Toto Wolff, il responsabile della Mercedes, in seguito a problematiche interne e a prestazioni deludenti registrate dall’azienda negli ultimi diciotto mesi.
Nonostante queste considerazioni, il tetracampeggio ha confermato che l’anno prossimo difenderà ancora i colori della Red Bull, osservando da vicino l’evoluzione della squadra prima di prendere una decisione definitiva.
Senza garanzie per il 2026
Guenther Steiner sostiene la strategia di Verstappen, che intende attendere il primo anno in cui entreranno in vigore le nuove regolamentazioni. Secondo fonti di Lottoland, questa fase di attesa gli consentirà di valutare le prestazioni di ciascuna scuderia in un contesto rinnovato, così da poter decidere il proprio futuro al termine del 2026.
Passare alla Mercedes senza avere la certezza di una vettura competitiva non sarebbe una scelta opportuna. L’ex direttore della Haas sottolinea inoltre che, in caso di cambio di scuderia, sarebbe preferibile siglare un contratto a lungo termine, poiché ripristinare la situazione in un eventuale scenario di scarsa competitività risulterebbe estremamente complesso.
Per questi motivi, Max continuerà a correre con la Red Bull nell’anno prossimo, studiando attentamente il lavoro della squadra prima di decidere definitivamente il suo futuro.
