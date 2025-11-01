POLEMICA: Lewis Hamilton critica un'ICONA dell'Inghilterra

Lewis Hamilton è al centro di una nuova polemica dopo aver criticato un'icona inglese.

In un'intervista a Ferrari.com, il sette volte campione del mondo ha commentato le differenze culturali che ha riscontrato all'interno della Ferrari: "Gli altri team di Formula 1 sono probabilmente meno... vivaci.

"Ognuno ha le proprie qualità, ma è innegabile che gli italiani manifestino le loro emozioni in maniera più aperta, sia nei momenti positivi che in quelli negativi, anche se la maggior parte di quella che vedo trasuda passione.

"Si percepisce l’entusiasmo in ogni conversazione, soprattutto quando si parla di cibo. In Inghilterra, ad esempio, persino il dibattito sul fish and chips non suscita lo stesso fervore", ha precisato il pilota.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

