Lewis Hamilton si paragona a Quentin Tarantino!

Lewis Hamilton è stato paragonato a Quentin Tarantino, uno dei più grandi registi della storia del cinema.

In un'intervista con Ferrari.com, il sette volte campione del mondo ha parlato dei suoi progetti cinematografici: "Abbiamo alcune idee. Le sto sviluppando, ma la narrazione è qualcosa che mi appassiona.

"Più che mai, abbiamo bisogno di storie stimolanti, visti i tempi difficili che stiamo vivendo. Amo la commedia e ho un'idea concreta per una serie TV. Sto lavorando a un paio di idee per film d'animazione e, da quando è uscito il film di F1, abbiamo ricevuto così tante notizie, è pazzesco. Ma non si tratta di fare molti progetti, ma piuttosto di fare come Quentin Tarantino: qualità sulla quantità", ha detto.

Correlato: Lewis Hamilton rivela la sua più grande preoccupazione in Ferrari

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!