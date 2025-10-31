Lewis Hamilton rivela la sua più grande preoccupazione in Ferrari
Lewis Hamilton rivela la sua più grande preoccupazione in Ferrari
Lewis Hamilton si è aperto e ha condiviso una delle sue più grandi preoccupazioni riguardo al suo periodo in Ferrari.
In un'intervista con Ferrari.com, il sette volte campione del mondo ha dichiarato: "A dire il vero, ero preoccupato per le differenze culturali, ma quando arrivi qui ti rendi conto che tutti sono molto aperti mentalmente. Alla fine, è una questione di persone. Quando costruisci ponti, tutto il resto scompare.
"È un posto molto speciale. Il rosso è uno dei miei colori preferiti. La Ferrari rappresenta la storia, l'emblema e ciò che simboleggia. Le auto sono capolavori. È la lingua, la cultura, il cibo. È il modo in cui gli italiani esprimono la loro passione per tutto."
"Nel corso degli anni, culture diverse si sono integrate e persone di ogni estrazione sociale sono state attratte, ma in fondo, la Ferrari è italiana. Non avrei mai pensato di trovare lavoro qui", ha rivelato.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
