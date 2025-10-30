Quanto guadagna Charles Leclerc alla Ferrari?

Charles Leclerc ha corso in Formula 1 per otto stagioni e ad oggi analizziamo quanto abbia guadagnato con Ferrari solo grazie al suo stipendio.

Secondo una nota di EL CEO, media specializzata in economia e affari, il pilota monegasco incasserà 34 milioni di dollari nelle stagioni 2024 e 2025 con la Scuderia.

Nel 2023 ha percepito 19 milioni, mentre nel biennio 2021-2022 il suo stipendio ammontava a 12 milioni di dollari per anno. In totale, durante la sua carriera in massima categoria, Leclerc ha accumulato uno stipendio pari a 129 milioni di dollari.

Va precisato che queste cifre si riferiscono esclusivamente al salario base, senza considerare eventuali bonus o compensi extra da sponsor e dal team. Ricordiamo inoltre che Charles ha debuttato in F1 con Sauber nel 2018, passando poi a correre con la scuderia di Maranello dal 2019.

Correlato: SCANDALO: La Ferrari riconosce il BENEFICIO FIA in Messico

Come si presenta il Campionato Costruttori dopo il GP del Messico?

Il Gran Premio del Messico ha ulteriormente inasprito la lotta per il secondo posto nel campionato costruttori, dove, incredibilmente, la Red Bull ha ancora una possibilità.

La gara di Città del Messico ha fornito un'altra dimostrazione dell'impressionante talento di Max Verstappen, che da solo mantiene la Red Bull in lotta per il secondo posto dietro alla McLaren.

All'Autódromo Hermanos Rodríguez, non c'è stato margine di errore per nessuno dei due piloti, soprattutto in partenza, con Verstappen che ha dato il massimo, anche se non è bastato per battere Lando Norris e la sua pole position.

Il secondo posto della Mercedes è stato minacciato, con Russell sceso al settimo posto e Antonelli sesto. Al contrario, la Ferrari ha ottenuto la sua migliore prestazione di squadra della stagione, con Leclerc che ha aggiunto un altro podio al suo bottino, mentre Lewis Hamilton ha concluso ottavo.

1. McLaren 678 punti

2. Ferrari 356 punti

3. Mercedes 355 punti

4. Red Bull Racing 346 punti

5. Williams 111 punti

6. Racing Bulls 72 punti

7. Aston Martin 69 punti

8. Haas 62 punti

9. Kick Sauber 60 punti

10. Alpine 20 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!