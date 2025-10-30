George Russell ha reagito con forti emozioni dopo la polemica con Andrea Kimi Antonelli al Gran Premio del Messico.

Il pilota britannico ha spiegato alla stampa: “Siamo una squadra e lavoriamo insieme per puntare al secondo posto in campionato; ho notato che Kimi ha avuto difficoltà a sorpassare Bearman.

"Ero nel suo DRS e, avendo i pneumatici in ottime condizioni, ero pronto ad attaccare, ma abbiamo esitato troppo a lungo, perdendo il momento giusto per cambiare posizione.”

Russell ha proseguito: “In sostanza, Marcus sta inviando un chiaro messaggio: non spetta a lui decidere da quella posizione, per cui è fondamentale sedersi e confrontarsi in squadra.

"In realtà, non sto lottando con Kimi per un titolo o in una rissa, ma la vera sfida è contro Ferrari e Red Bull per conquistare il secondo posto. Con un sesto e un settimo piazzamento, il risultato avrebbe potuto essere diverso.”

Relativo: REVELATO: Il segreto dietro il contratto di Kimi Antonelli in Mercedes

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha mes

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!