Antonelli SALVATO dalla FIA al GP del Messico

Andrea Kimi Antonelli ha deciso di prendere una rotta decisamente audace durante il Gran Premio del Messico, scavalcando completamente la traiettoria di partenza convenzionale.

Il pilota italiano della Mercedes, insieme a quasi tutti gli altri protagonisti sull’Autódromo Hermanos Rodríguez, ha spinto al massimo fin dal via, tentando di guadagnare posizioni sin dalle prime frazioni di secondo.

Avendo il Ferrari di Leclerc davanti, Antonelli ha optato per una manovra rischiosa che gli è costata una segnalazione dai commissari; tuttavia, essendo tale approccio ormai divenuto quasi una costante in gara, non ha subito alcuna sanzione. Nonostante l’episodio, il pilota non è riuscito a concludere la corsa sul podio, mantenendosi nelle medie posizioni della stagione, un risultato positivo tra i rookie ma ancora insufficiente per le aspettative della Mercedes.

Fino a quando dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recentemente ottenuto un rinnovo contrattuale con la scuderia tedesca, nonostante i numerosi dubbi sorti dopo la sua prima stagione in Formula 1. La Mercedes ha ufficializzato che il pilota italiano continuerà a correre per il Mondiale 2026, mantenendo anche George Russell come compagno di squadra.

Ciò significa che, almeno, Antonelli è legato alla squadra fino alla fine del 2026 e il rinnovo di un anno conferma la fiducia che Toto Wolff e il team ripongono nel suo talento. Nonostante la sua permanenza fosse stata messa in discussione a causa di alcuni risultati deludenti nel 2025 e dalle voci su un possibile passaggio di Max Verstappen, la nuova estensione del contratto ha definitivamente spezzato i tanti rumors.

